Kehrtwende bei Überfall

Nr. 0994

Anders als mutmaßlich von den Tatverdächtigen gedacht, verlief gestern Nachmittag eine Raubtat in Rummelsburg. Zwei Unbekannte sprachen gegen 15.30 Uhr einen Mann in der Friedastraße an und gaben vor, Geld wechseln zu wollen. Im weiteren Verlauf zog einer von ihnen ein Messer, bedrohte den 23-Jährigen und verlangte die Herausgabe von Wertsachen. Sein Kompagnon schubste dabei den jungen Mann. Als der Bewaffnete dann in Richtung des Opfers stach, konnte der Überfallene zwar ausweichen, fiel jedoch zu Boden. Anschließend kam es zu einem Gerangel, bei dem es dem 23-Jährigen gelang, das Messer an sich zu nehmen und einen Angreifer an der Hand zu verletzen. Mit erbeutetem Geld flüchtete das Duo zu Fuß in Richtung Irenenstraße. Zeugen, die auf das Geschehen aufmerksam geworden waren, alarmierten die Polizei. Eine Absuche der Umgebung blieb jedoch erfolglos. Der Attackierte trug Schürfwunden am Bein und an der Hand davon, brauchte aber nicht behandelt werden. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen.