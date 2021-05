Einsatzwagen beschädigt

Nr. 0986

Vermutlich durch Steinwürfe beschädigten Unbekannte heute früh zwei Streifenwagen in Neukölln. Einsatzkräfte stellten die Einschläge an den vor dem Polizeiabschnitt 55 in der Hans-Schiftan-Straße geparkten VW Touran und Opel Astra gegen 3.30 Uhr fest. Es wurden die Dächer, eine Heckscheibe sowie ein Scheibenwischer beschädigt. Neben den Fahrzeugen lagen mehrere Kleinpflastersteine, die als mutmaßliche Wurfkörper sichergestellt wurden. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.