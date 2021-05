Sohn attackiert Mutter - Festnahme

Nr. 0973

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Heute früh wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Doppelhaus im Kiebitzgrund in Marzahn alarmiert. Der 65-jährige Anrufer schilderte den eintreffenden Einsatzkräften, dass der 33-jährige Sohn gegen 3 Uhr in das eheliche Schlafzimmer gekommen sei und unvermittelt mit einem Beil auf seine Mutter einschlagen habe. Der Stiefvater hätte den Sohn von weiteren Schlägen abhalten können. Der 33-Jährige soll sich im Anschluss in seinem Zimmer verbarrikadiert und ein Feuer gelegt haben, schließlich sei er geflüchtet.

Brandbekämpfer löschten die Flammen in dem Zimmer und Rettungskräfte brachten die 63-Jährige mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie sofort operiert wurde. Lebensgefahr soll für die Verletzte zurzeit nicht bestehen.

Der tatverdächtige Sohn wurde gegen 7.45 Uhr in Kaulsdorf angetroffen und festgenommen.