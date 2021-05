In Wohnung überfallen - Zeugen gesucht

Nr. 0967

Zu einem Überfall auf eine Mieterin in ihrer Wilmersdorfer Wohnung erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise zu den derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen klingelte es am Donnerstag, den 22. April 2021 gegen 23.15 Uhr in der Emser Straße an der Wohnungstür der 28-Jährigen. Ein Mann gab an, soeben in der Tiefgarage gegen ihr Auto gefahren zu sein und es beschädigt zu haben. Als die Frau ihren Schlüssel holen wollte, stürmten drei Männer hinein und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Öffnung eines Safes. Mit Schmuck, Geld und dem Handy ihres Opfers sowie zweier weiterer in der Wohnung anwesender Besucherinnen flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Räuber werden wie folgt beschrieben:

etwa 25 Jahre alt, circa 180 cm groß

sehr schlank

kurze, dunkle Haare

trug eine weiße FFP 2 Maske

etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 185 cm groß

athletisch

dunkle, kurzrasierte Haare

trug eine weiße FFP 2 Maske

etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 185 cm groß

etwas dicker als seine Komplizen

kurze, dunkle Haare

trug eine FFP 2 Maske

Alle drei Männer sollen Englisch gesprochen und zum Transport der Beute einen beigefarbenen Stoffsack mitgeführt haben.

Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat oder den beschriebenen Personen gemacht?

Wer kann Angaben zu möglichen Fluchtwegen bzw. Fluchtfahrzeugen machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) in der Perleberger Straße 61 a in Moabit unter den Telefonnummern (030) 4664 – 273110 (innerhalb der Bürodienstzeiten) sowie (030) 4664 – 271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.