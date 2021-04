Mit gefälschten Impfpässen gehandelt – Drogenfund in Wohnung

Nr. 0938

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Einen Haftbefehl mit Verschonung erhielt gestern ein Mann, der knapp ein Kilogramm Amphetamine in seiner Wohnung in Lichterfelde gelagert haben soll.

Einsatzkräfte der 32. Einsatzhundertschaft nahmen vergangenen Dienstag den 27-Jährigen kurz vor 15 Uhr in der Altdorfer Straße fest, nachdem er den Zivilkräften gefälschte Impfpässe zum Kauf angeboten hatte. Über einen Messengerdienst soll der Tatverdächtige internationale Impfbescheinigungen und auch Impfstoffe zum Kauf angeboten haben. Bei seiner Festnahme hatte er zehn Impfbücher bei sich, die allesamt mit einem Impfaufkleber versehen waren.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Berlin durchsuchten die Einsatzkräfte wenig später die Wohnung des Festgenommenen und fanden dort weitere 46 Impfbücher und 33 Impfaufkleber. In seinem Kühlschrank lagerte der Mann neben den Amphetaminen etwa 20 Gramm Kokain und knapp 1400 ml anabole Steroide. Neben den Drogen beschlagnahmten die Einsatzkräfte knapp zehntausend Euro mutmaßlichen Handelserlös, eine Schreckschusswaffe sowie mehrere tausend Euro Falschgeld. Die weiteren Ermittlungen führen die Staatsanwaltschaft Berlin und ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin.