Fremdenfeindliche Beleidigung angezeigt

Nr. 0924

Eine Autofahrerin zeigte heute Vormittag auf einem Polizeiabschnitt eine fremdenfeindliche Beleidigung an. Die 34-Jährige gab an, dass sie morgens kurz vor 9 Uhr mit ihrem Auto gemeinsam mit ihrem fünfjährigen Sohn in Wedding unterwegs war. An einer Bushaltestelle in der Müllerstraße habe sie kurz angehalten, um einen Brief einzuwerfen. In dem Moment sei ein Linienbus der BVG in den Haltebereich eingefahren. Der Busfahrer soll ausgestiegen, sie und ihr Fahrzeug fotografiert und sie zudem fremdenfeindlich beleidigt haben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fremdenfeindlichen Beleidigung gegen den zurzeit unbekannten Busfahrer hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.