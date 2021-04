Nach Einbruch in Transporter festgenommen

Nr. 0923

Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 17 nahmen in der vergangenen Nacht in Wedding einen 33 Jahre alten Mann fest, der im Verdacht steht, in einen Transporter eingebrochen zu sein. Ein Spaziergänger hatte den Mann gegen 1.15 Uhr neben einem in der Adolfstraße geparkten Daimler Chrysler mit einem Licht hantieren sehen und die Polizei alarmiert. Er habe dann gehört, wie eine Schiebetür des Transporters bewegt wurde, Geräusche aus dem Fahrzeug vernommen und den Mann kurze Zeit später Richtung Nettelbeckplatz davonlaufen sehen. Die inzwischen eingetroffenen Polizeieinsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen nach Hinweisen des Zeugen in der Gerichtstraße aufgreifen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie das vermeintliche Tatwerkzeug, darunter zwei Taschenmesser, eine halbe Schere und einen abgebrochenen Schraubendreher. Außerdem hatte der Tatverdächtige drei Schlafsäcke dabei, die augenscheinlich aus dem zu einem Campingfahrzeug umgebauten Transporter stammten. An dem Daimler Chrysler stellten die Beamtinnen und Beamten deutliche Einbruchspuren, wie ein entferntes Fenster auf der Fahrradseite, fest. Der Mann kam in einen Polizeigewahrsam, von wo aus er der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übergeben wurde. Diese hat die noch andauernden Ermittlungen zum Sachverhalt übernommen.