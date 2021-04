Taxifahrer betrogen und volksverhetzend beleidigt

Nr. 0922

Ein Taxifahrer wurde in der vergangenen Nacht in Friedrichshain von einem Fahrgast um sein Fahrgeld betrogen und beleidigt. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 41-jährige Fahrgast gegen 2.45 Uhr an der Landsberger Allee Ecke Storkower Straße in das Taxi des 60 Jahre alten Mannes gestiegen sein. Während der Fahrt soll der Passagier den Fahrer mehrfach volksverhetzend beleidigt und geäußert haben, dass er das Fahrgeld nicht bezahlen könne. Daraufhin fuhr der 60-Jährige unmittelbar zum Polizeiabschnitt 51, um eine Anzeige zu erstatten. Hier setzte der alkoholisierte Tatverdächtige seine Beleidigungen vor den Polizistinnen und Polizisten lautstark fort. Die Einsatzkräfte brachten ihn in ein Polizeigewahrsam, von wo er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen wurde. Gegen den 41-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrgeldbetruges und Volksverhetzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.