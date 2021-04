Fahrradfahrerin von Autotür getroffen

Nr. 0920

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte wurde gestern Mittag eine 51-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr die Frau gegen 12.30 Uhr die Linienstraße in Richtung Schendelpark, als auf Höhe der Max-Beer-Straße ein 65-jähriger Mann von innen die Fahrertür seines BMW öffnete und damit die vorbeifahrende Frau traf. Durch die Kollision stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich schwer am Kopf. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am Auto und am Fahrrad entstanden geringe Sachschäden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.