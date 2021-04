Journalist vor dem Bundeskanzleramt bedrängt

Nr. 0915

Gestern Abend störten mehrere Männer in Mitte einen Journalisten während der Liveübertragung eines Fernsehsenders. Nach den bisherigen Ermittlungen alarmierten gegen 19.30 Uhr Mitarbeiter des zugehörigen Sicherheitsdienstes die Polizei zum Bundeskanzleramt in die Konrad-Adenauer-Straße, da zwei 39-jährige Männer und ein 34-jähriger Mann zunächst zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter mehrfach abgelenkt und anschließend den 58-jährigen Moderator erheblich bedrängt haben sollen, um die Liveübertragung nachhaltig zu stören. Dabei soll einer der 39-Jährigen deutlich den Sicherheitsabstand zum Journalisten unterschritten haben, auf wenige Zentimeter an ihn herangetreten sein sowie versucht haben, das Mikrofon zu ergreifen. Polizeieinsatzkräfte stellten die Personalien des Trios fest und entließen sie anschließend. Die Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung sowie Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Die Ermittlungen dauern an.