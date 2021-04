Streit findet Fortsetzung

Nr. 0913

Gestern Nachmittag wurden mehrere Einsatzwagen des Polizeiabschnitts 18 zu einer Grundstücksausfahrt in Gesundbrunnen alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen wollte ein 19-Jähriger mit einem BMW ein Grundstück am Ritterlandweg verlassen. Dort traf er auf einen ihm bekannten 49-jährigen Mann und dessen 19 und 21 Jahre alte Söhne, mit denen er in der Vergangenheit Streit und Auseinandersetzungen gehabt haben soll. Der BMW-Fahrer soll durch die Familie gehindert worden sein, von der Auffahrt auf die Straße zu fahren. Ferner soll einer der Kontrahenten den Lack des Autos zerkratzt haben. Schließlich sollen Vater und Brüder ihn aus dem Fahrzeug gezogen und auf ihn eingeschlagen haben. Der 49-Jährige und seine Söhne gaben später an, dass der 19-Jährige versucht habe, sie mit dem BMW anzufahren und ein Pfefferspray gegen sie eingesetzt habe. Nachdem die Situation durch mehrere Streifen zunächst beruhigt werden konnte, kam der 43-jährige Vater des Autofahrers auch noch zum Ort, woraufhin die Situation drohte, erneut zu eskalieren. Dabei kam es durch den 43-Jährigen zum Widerstand und zum tätlichen Angriff auf Einsatzkräfte. Eine Polizistin und ein Polizist wurden dabei leicht verletzt. Während der Beamte seinen Dienst fortsetzten konnte, musste seine Kollegin nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus ihren Dienst beenden. Gegen alle Beteiligten wurden diverse Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands.