Flammen greifen auf Wohnhaus über

Nr. 0911

In einem Mietshaus für Geflüchtete in Rudow kam es gestern Mittag zu einem Brand. Gegen 13.10 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Straße Alt-Rudow in Flammen stehenden Sperrmüll am Haus und alarmierte die Feuerwehr. Das Feuer breitete sich auf den Dachstuhl des zweigeschossigen Wohnhauses aus und wurde von den Brandbekämpfern gelöscht. Die im Gebäude befindlichen 25 Personen hatten das Haus teils selbstständig verlassen, andere wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr evakuiert. Nach einer Untersuchung der Anwohnenden durch einen Rettungssanitäter wurden diese unverletzt in Notunterkünfte gebracht, da das Haus zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bewohnbar war. Während der Löscharbeiten waren der Brandort sowie die angrenzenden Straßen von 13.30 Uhr bis 23 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren vorsätzlichen Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.