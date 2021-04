Brandstifter werden beobachtet

Nr. 0910

In Hellersdorf brannte ein abgestellter Pkw vollständig aus. Gegen 18 Uhr sah eine Passantin zwei Männer an dem Mazda, der seit längerer Zeit auf einem Parkplatz am Auerbacher Ring stand. Die beiden sollen eine Flüssigkeit über das Fahrzeug gegossen und es angezündet haben. Anschließend soll das Duo in Richtung U-Bahnhof Cottbusser Platz geflüchtet sein. Durch Anwohner, die das brennende Auto ebenfalls bemerkten, wurde die Feuerwehr alarmiert, die die Flammen löschte. Der Wagen brannte vollständig aus. Niemand wurde verletzt. Die Ermittlungen zu der Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.