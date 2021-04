In Bäckerei randaliert

Nr. 0909

Ein Mann randalierte heute Morgen in einer Bäckerei in Friedrichshain. Der 43-Jährige betrat gegen 7 Uhr den Verkaufsraum in der Warschauer Straße und kaufte zunächst Bier. Beim Bezahlen entstand ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Mann zunächst die beiden Verkäuferinnen fremdenfeindlich beleidigte sowie Lebensmittel, Gläser und andere Gefäße durch den Laden und zu Boden schmiss. Ein unbekannter Zeuge konnte ihn letztlich aus dem Geschäft drücken. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Mann dann auf dem Gehweg fest, wobei er erheblichen Widerstand leistete. Auch in der Polizeiwache schlug und trat er um sich. Schließlich wurde er erkennungsdienstlich behandelt und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Danach wurde er aus dem Gewahrsam entlassen und muss sich nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung sowie Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Eine 40 Jahre alte Angestellte erlitt bei dem Gerangel leichte Hand- und Kopfverletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Ihre 35-jährige Kollegin blieb hingegen unverletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.