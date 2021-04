Einbruch in Restaurant

Nr. 0908

Nach einem Einbruch in ein Restaurant nahmen Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 31 am Sonntagmorgen in Alt-Hohenschönhausen einen 17 und einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Eine Anwohnerin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie beobachtet hatte, wie einer der beiden Männer gegen 8 Uhr eine gläserne Seitentür der Gaststätte in der Konrad-Wolf-Straße mit Pflastersteinen eingeworfen und das Restaurant gemeinsam mit seinem Komplizen betreten hatte. Beide Männer konnten beim Verlassen des Restaurants von der Polizei festgenommen werden. Der 17-jährige Tatverdächtige hatte blutige Verletzungen an den Händen, sein mutmaßlicher Komplize diverse Schnittwunden am Hals, die sich die beiden offenbar beim Einstieg in das Restaurant zugezogen haben. Bei den Durchsuchungen der beiden Männer fanden die Beamtinnen und Beamten bei dem 17-Jährigen unter anderem eine geladene Schreckschusswaffe, einen Schlagring, Drogen sowie einen Fahrzeugschlüssel, für den der Tatverdächtige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Außerdem führte er eine Zulassungsbescheinigung bei sich, die Sonntagnacht aus einem auf dem Gästeparkplatz abgestellten Mitsubishi entwendet worden war. Der 27-jährige Tatverdächtige hatte Drogen, eine Feinwaage und Bargeld bei sich sowie diverse Gegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen, darunter ein Autoradio, ein Navigationsgerät, ein Handy, eine Armbanduhr, einen Fahrzeug- und diverse weitere Schlüssel. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Aus dem Restaurant wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Die beiden Männer kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung und für Blutentnahmen in einen Polizeigewahrsam, wo sie der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übergeben wurden, die die Ermittlungen in diesem Fall führt. Der 17-jährige soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen gegen die polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Männer dauern an.