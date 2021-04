In Backshop eingebrochen

Nr. 0904

In Tegel wurde heute Nacht ein 50-jähriger Mann nach einem Einbruch in einen Backshop festgenommen. Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 11 hatten den Mann gegen 1 Uhr auf der Straße Alt-Tegel dabei beobachtet, wie er gegen eine Seiteneingangstür des Ladens trat. Unmittelbar darauf verließ er das Geschäft wieder in Richtung eines Hinterhofes in der Brunowstraße, wo die Polizisten den Mann festnahmen.

Bei seiner Kontrolle fanden sie eine Spendendose, die dem Backshop zugeordnet werden konnte, sowie ein Reizstoffsprühgerät ohne Prüfzeichen. Der Mann kam in einen Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt und der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übergeben wurde. Diese hat die noch andauernden Ermittlungen zum Sachverhalt übernommen.