Schussabgabe durch einen Polizeibeamten

Nr. 0902

Ein Polizist gab gestern Abend einen Schuss aus seiner Dienstpistole in Reinickendorf ab. Im Rahmen eines Polizeieinsatzes auf dem Gehweg der Scharnweberstraße bemerkte ein Polizeikommissar gegen 21.15 Uhr einen BMW, der auf der gegenüberliegenden Fahrbahn vorbeifuhr, wenig später wendete und zurück in Richtung der eingesetzten Polizeikräfte fuhr. Zwei Polizeikommissare entschlossen sich den Wagen anzuhalten und forderten den Fahrer auf, an den rechten Fahrbahnrand zu fahren. Dazu liefen die beiden Polizisten vor dem Wagen rückwärts bis zu einer Stelle, wo der BMW-Fahrer zum Einparken ansetzte. Plötzlich beschleunigte er den Wagen jedoch und fuhr direkt auf einen der beiden Polizisten zu, der zu diesem Zeitpunkt mittig auf der Fahrbahn stand. Dieser gab daraufhin einen Schuss aus seiner Dienstwaffe ab, der die Motorhaube getroffen haben soll. Der Beamte wurde nicht verletzt. Hinweise auf eine mögliche Schussverletzung der Insassen liegen bisher nicht vor. Eine Absuche der Fluchtrichtung, der Umgebung, sowie der Halteranschrift führte bislang nicht zum Auffinden des BMW. Die Ermittlungen, die auch zum Gegenstand haben, ob die Schussabgabe versehentlich geschah, dauern an. Gegen den noch unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und gegen den Polizeibeamten wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.