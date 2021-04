Brandstiftung an Cabrio

Nr. 0901

In Westend brannte heute früh ein Cabrio aus. Gegen 5.15 Uhr bemerkte ein Passant das brennende Mercedes-Cabrio an der Olympischen Brücke und rief die Feuerwehr. Die alarmierten Brandbekämpfer löschten die Flammen, konnte aber nicht verhindern, dass der Wagen vollständig ausbrannte. Ein in der Nähe des geparkten Autos stehender Lichtmast wurde durch die Hitzentwicklung beschädigt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.