Versuchtes Tötungsdelikt in Hostel – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0899

Mitarbeitende eines Hotels in Mitte alarmierten in der vergangenen Nacht Rettungskräfte und Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen flüchtete gegen 0.30 Uhr eine schwer verletzte junge Frau, 20 Jahre alt, aus einem der Zimmer in die Lobby des Hostels an der Köpenicker Straße. Sie konnte noch angeben, dass ihr ehemaliger Partner auf sie mit einem Messer eingestochen habe. Eintreffende Polizeieinsatzkräfte fanden in dem Hotelzimmer einen 24-jährigen Mann mit stark blutenden Verletzungen auf. Die beiden Verletzten wurden nach Erste-Hilfe-Maßnahmen der Polizistinnen und Polizisten durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht und sofort operiert. Die weiteren Ermittlungen haben die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin übernommen. Der 24-Jährige wurde festgenommen und wird in der Klinik bewacht. Er soll morgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Richter symbolisch vorgeführt werden.