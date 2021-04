Auto brennt aus

Nr. 0898

Eine Anwohnerin alarmierte heute früh Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Fahrzeug in Alt-Hohenschönhausen. Kurz nach 4 Uhr hatte die Zeugin an einem am Fahrbahnrand der Freienwalder Straße geparkten VW mehrere dunkel gekleidete Personen bemerkt. Wenig später stand der Golf in Flammen. Brandbekämpfer der Feuerwehr löschten das Feuer, konnten jedoch nicht verhindern, dass der VW vollständig ausbrannte. Ein hinter dem Wagen abgestellter Mercedes wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an und wurden durch ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.