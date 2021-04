Mann von Trio beraubt

Nr. 0895

In der vergangenen Nacht erlitt ein Mann bei einem Raub in Reinickendorf Verletzungen. Nach Angaben des 48-Jährigen wurde er gegen 2 Uhr beim Verlassen des U-Bahnhofes Residenzstraße von drei jungen Männern angesprochen und nach einer Zigarette gefragt, was er verneinte. Am oberen Ende der Treppe zum Ausgang zur Emmentaler Straße soll einer der Männer ihn unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben, während die Begleiter versuchten, seinen Koffer und Rucksack zu entwenden. Der Angegriffene habe die Gepäckstücke festgehalten. Durch ein weiteres Zerren der Tatverdächtigen stürzte der 48-Jährige, soll getreten und geschlagen und mit dem Gesicht über den Gehweg gezogen worden sein. Als er laut um Hilfe rief, ließen die drei jungen Männer von ihm ab und flüchteten in Richtung Klemkestraße. Wenig später stellte der Überfallene das Fehlen seines Mobiltelefons und seiner Brille fest und bat einen vorbeifahrenden Taxifahrer um die Alarmierung von Rettungskräften. Diese brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo eine Platzwunde am Kopf, Hämatome im Gesicht und Hautabschürfungen an einem Knie ambulant behandelt wurden. Die Ermittlungen zu dem gemeinschaftlichen Raub hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.