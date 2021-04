Flaschenwurf und fremdenfeindliche Beleidigung

Nr. 0891

Ein Mann soll in der vergangenen Nacht in Kreuzberg eine Frau mit einer Flasche beworfen und anschließend beleidigt haben. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenfeststellungen war eine 31-Jährige kurz vor Mitternacht mit ihrem Hund spazieren, als sie dabei aus Richtung der Admiralbrücke Geräusche zersplitternden Glases hört. Als sie dort ankam, sah sie einen Mann, den sie fragte weshalb er mit Flaschen werfen würde. Der Alkoholisierte soll daraufhin eine Flasche nach der Frau geworfen und sie anschließend fremdenfeindlich beleidigt haben. Die Zeugin wich der Flasche aus und blieb unverletzt. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 46-Jährigen fest und führten eine Atemalkoholmessung durch, der der Tatverdächtige zustimmte. Die Messung ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Anschließend brachten sie den 46-Jährigen in ein Polizeigewahrsam, aus dem er nach einer durchgeführten Blutentnahme später wieder entlassen wurde. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und der fremdenfeindlichen Beleidigung führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.