Brennende Autos

Nr. 0885

In der vergangenen Nacht brannten in Falkenhagener Feld zwei Autos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte die Besatzung eines Rettungswagens gegen 2.15 Uhr Flammen an zwei in der Griesingerstraße abgestellten Autos der Marke BMW und alarmierte ihre Kollegen der Berliner Feuerwehr. Diese löschten anschließend die Brände. Beide Fahrzeuge brannten komplett aus. Eine Straßenlaterne wurde durch die enorme Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Verletzte gab es nicht. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.