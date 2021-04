Nachts im Geschäft

Nr. 0883

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 14 nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat in einem Geschäft in Weißensee fest. Ein Zeuge alarmierte die Polizei kurz vor 2 Uhr, als er den Verdächtigen an der Rückseite des Bekleidungsgeschäfts in der Berliner Allee in dieses einsteigen sah. Die Besatzung der Funkstreife entdeckte den 37-Jährigen im Ladeninneren, nahm ihn fest und beschlagnahmte Einbruchswerkzeug. Anschließend wurde er dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.