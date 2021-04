Auto brannte

Nr. 0878

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Brandstiftung an einem geparkten Auto in Weißensee. Nach den bisherigen Ermittlungen bemerkte ein Mitarbeiter einer ansässigen Firma gegen 1 Uhr in der Nüßlerstraße ein brennendes Auto und alarmierte die Feuerwehr. Am Brandort eintreffende Polizeieinsatzkräfte begannen, die Flammen zu löschen, welche in Gänze von Einsatzkräften der Feuerwehr bekämpft wurden. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.