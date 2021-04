Mutmaßlicher Drogenhändler flieht und rammt Polizeiauto

Nr. 0875

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Nachmittag in Gesundbrunnen einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten die Zivilfahnder den 30-jährigen Mann überprüfen, nachdem sie ihn in der Schönwalder Straße bei einem Drogenhandel aus seinem Auto heraus beobachtet hatten. Um den Mann zu kontrollieren, stellten sich die Beamten mit ihrem Fahrzeug auf Höhe der Kunkelstraße neben das Auto des Tatverdächtigen, das hinter einem in zweiter Reihe parkenden Pkw stoppen musste. Als der Tatverdächtige von einem der Polizeibeamten angesprochen wurde, legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Neue Hochstraße. Bei dem Manöver mussten ihm mehrere Verkehrsteilnehmer ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Im Kreuzungsbereich der Neuen Hochstraße rammte der Tatverdächtige mehrfach den Einsatzwagen, der sich ihm in den Weg gestellt hatte. Durch den Aufprall wurde ein Polizeibeamter am rechten Knie verletzt. Trotz Fahrzeugschadens konnten die Polizisten dem Tatverdächtigen weiter bis zur Grenzstraße/ Ecke Gartenstraße folgen, wo dieser seinen Pkw verließ und floh. Kurze Zeit später konnte er gestellt werden. Dabei verletzte sich ein weiterer Polizist leicht. Bei der Durchsuchung des Tatfahrzeugs fanden die von hinzualarmierten Kräften unterstützten Polizisten diverse Drogen, darunter Kokain. Diese wurden ebenso sichergestellt wie Handys, ein Bolzenschneider und Bargeld. Das Fahrzeug des Tatverdächtigen wurde beschlagnahmt. Der 30-Jährige kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Gewahrsam, wo ihm auch Blut abgenommen wurde, und wurde für die weiterermittelnde Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) eingeliefert. Gegen den Mann wird jetzt unter anderem wegen unerlaubten Drogenhandels und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.