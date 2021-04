Bürgerbüro beschmiert

Nr. 0871

Unbekannte beschmierten in der vergangenen Nacht in Prenzlauer Berg das Bürgerbüro zweier Abgeordneter. Eine Mitarbeiterin der Kontaktstelle in der Raumerstraße stellte die Schriftzüge und Zeichen in roter und schwarzer Farbe fest und teilte dies am Mittag der Polizei mit. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.