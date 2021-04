Zwei Autos durch Feuer beschädigt

Nr. 0864

In Adlershof wurden in der vergangenen Nacht zwei Pkw durch Brände beschädigt. Gegen 4.30 Uhr hatte ein Polizist außer Dienst auf einem Parkplatz in der Dörpfeldstraße Ecke Waldstraße Flammen in einem BMW gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte das brennende Fahrzeug löschen. Ein danebenstehender Renault wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.