Teststelle durch Feuer beschädigt

Nr. 0858

In der vergangenen Nacht wurde in Marzahn ein Zelt, das als Corona-Teststelle dient, bei einem Brand beschädigt. Gegen 2.20 Uhr löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr den vor einer Apotheke in der Havemannstraße aufgestellten Pavillon. Das Feuer beschädigte die Seitenwände. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen.