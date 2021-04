Motorraddieb festgenommen

Nr. 0849

Heute früh nahmen Einsatzkräfte in Marienfelde einen mutmaßlichen Motorraddieb fest. Kurz nach 3 Uhr überprüften Beamte des Polizeiabschnitts 47 in der Marienfelder Allee einen Transporter und entdeckten im Laderaum eine Yamaha, an welcher noch ein Felgenschloss befestigt war. Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass das Motorrad am selben Tag in Lankwitz gestohlen wurde. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest, beschlagnahmten den Transporter und übergaben das Motorrad zurück an seine Besitzerin. Anschließend brachten sie den 20-jährigen mutmaßlichen Dieb in ein Polizeigewahrsam und übergaben ihn der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd), welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernahm.