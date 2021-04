Feuer auf Firmengelände

Nr. 0813

Zu einem Autobrand kam es gestern Abend auf einem Firmengelände in Johannisthal. Gegen 21 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Gerhard-Sedlmayr-Straße alarmiert, weil dort ein Mercedes in Vollbrand stand. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, durch welches auch ein Citroen beschädigt wurde. Zeugen berichteten, dass sie kurz vor dem Brand zwei Personen beobachtet haben, die auf das später brennende Fahrzeug eingetreten haben sollen und dann zu Fuß flüchteten. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen.