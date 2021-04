Mehrere Autos brennen

Nr. 0800

Auf einem Parkplatz in der Heerstraße in Wilhelmstadt sind in der vergangenen Nacht durch Brände insgesamt sechs Pkw beschädigt worden. Gegen 23 Uhr hatte ein Anwohner die Feuerwehr zu einem brennenden Renault Laguna alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, das auch auf umstehende Fahrzeuge übergegriffen hatte. Neben dem Renault brannten ein Opel Corsa, ein VW Polo und ein Mercedes-Benz Citan. Durch die Hitzeentwicklung wurden außerdem ein Mazda 6 und ein BMW 3 beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.