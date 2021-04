Sozia vom Motorrad gefallen

Nr. 0797

Gestern Nachmittag ereignete sich in Haselhorst ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 33-Jähriger gegen 17.50 Uhr zusammen mit einer 27-Jährigen auf einem Motorrad in der Daumstraße in Fahrtrichtung Rhenaniastraße unterwegs. Gemäß Zeugenangaben soll der Mann beschleunigt haben, woraufhin seine Sozia vom Motorrad fiel und sich Verletzungen am ganzen Körper zuzog. Sie kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer der Suzuki blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.