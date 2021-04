Fassade und Fensterscheiben beschädigt

Nr. 0793

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht mehrere Scheiben und die Fassade eines Wohnhauses in Friedrichshain. Heute Morgen gegen 9 Uhr stellte ein Anwohner in der Straße Alt-Stralau mindestens sechs beschädigte Scheiben und einen etwa zehn Meter langen Schriftzug, über die Fassade und die Hauseingangstür verlaufend, fest und rief die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden in der Nähe des Hauses kleinere harte Gegenstände, die möglicherweise durch Beschuss oder Werfen die Glasscheiben beschädigt haben könnten. Die Ermittlungen dauern an und wurden wegen einer möglichen politischen Motivation durch den Polizeilichen Staatsschutz übernommen.