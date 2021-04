Brandstiftung im Hausflur

Nr. 0772

In der vergangenen Nacht alarmierte ein Unbekannter die Feuerwehr nach Spandau. Kurz vor 3 Uhr erhielt die Leistelle der Feuerwehr einen Anruf über eine Rauchentwicklung in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Jagowstraße. Zwischenzeitlich alarmierte ein Rauchmelder die Bewohner des Hauses über den mittlerweile entstandenen Brand an abgestelltem Sperrmüll. Diese begannen mit eigenen Löscharbeiten und verhinderten so eine Ausbreitung des Feuers. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten die Flammen vollständig. Ein 21-Jähriger kletterte und sprang vor den Flammen aus einen Fenster einer Wohnung im ersten Stock und verletzte sich dabei einen Fuß. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Behandlung in eine Klinik. Während der Brandbekämpfungs- und Rettungsarbeiten war die Jagowstraße zwischen Lasiuszeile und Kurstraße bis gegen 4 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung übernahm ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.