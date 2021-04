Nach Brand - Frau tot in ihrer Wohnung gefunden

Nr. 0750

In der Hoeppnerstraße in Tempelhof wurde gestern Nachmittag gegen 15.40 Uhr eine 77-jährige Frau von Angehörigen tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam die Mieterin bei einem Wohnungsbrand ums Leben. Die von den Angehörigen alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen, da das Feuer bereits selbstständig erloschen war. Die Wohnung wurde durch den Brand größtenteils zerstört. Nach jetzigem Ermittlungsstand wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen. Die noch andauernden Ermittlungen leitet ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.