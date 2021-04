Nach mehreren Brandstiftungen Kind und Jugendlicher festgenommen

Nr. 0744

In Staaken nahmen Polizeikräfte in der vergangenen Nacht zwei 13 und 15 Jahre alte Jungen fest, die in dringendem Verdacht stehen, zuvor mindestens vier Brandstiftungen begangen zu haben. Ab 0.10 Uhr brannte es viermal in einem Umkreis von rund 400 Metern im Loschwitzer Weg, Blasewitzer Ring, Räcknitzer Steig und in der Obstallee. In allen Fällen wurden Mülltonnen in Brand gesetzt, verletzt wurde niemand. Die Gegend wurde daraufhin von Zivilkräften der Polizei, auch mit Hilfe des Polizeihubschraubers abgesucht. Gegen 2.30 Uhr bemerkten Zivilkräfte auf der Obstallee zwei verdächtige Personen und beobachteten wenig später, wie eine der Personen in der Obstallee einen Mülleimer in Brand setzte. Der Brand erlosch wenig später wieder von selbst, die beiden Personen, zwei 13 und 15 Jahre alte Jungen, wurden festgenommen. Beide wurden zu einem Polizeiabschnitt gebracht und dort ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 13-Jährige war in der vergangenen Woche als vermisst gemeldet worden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen dauern an.