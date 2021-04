Motorradfahrer und Sozius verletzt

Nr. 0742

Nach einem Verkehrsunfall in Reinickendorf müssen seit gestern Nachmittag ein Motorradfahrer und dessen Sozius in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog gegen 15.10 Uhr eine 46-Jährige mit ihrem Fahrzeug vom Eichborndamm nach links in die Scharnweberstraße ab und stieß hierbei mit dem Motorrad eines 38-Jährigen zusammen, das auf der Fahrspur links neben der Frau fuhr. Wie genau es zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden. Durch den Zusammenstoß stürzten der Motorradfahrer und dessen 12-jähriger Sozius und zogen sich hierbei Verletzungen zu. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten beide in ein Krankenhaus.