Mann rammt vier Autos – schwer verletzt

Nr. 0740

Ein 32 Jahre alter Mann ist heute früh bei einem Verkehrsunfall in Wedding schwer verletzt worden. Der Mann soll nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei gegen 3 Uhr die Aroser Allee in Richtung Holländerstraße befahren und dann auf Höhe der Einmündung Schillerhof die Kontrolle über seinen BMW verloren haben. Dabei sei er nach Aussage mehrerer Zeugen gegen insgesamt vier parkende Fahrzeuge gefahren. Anschließend verließ er den Unfallort zu Fuß, konnte aber anhand von Zeugenaussagen an der Kreuzung Holländerstraße/ Baseler Straße durch hinzugerufene Polizeieinsatzkräfte gestellt werden. Da der Mann bei dem Unfall zahlreiche Verletzungen davontrug, wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weil er zuvor einen stark alkoholisierten Eindruck gemacht hatte, wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde beschlagnahmt. An den Fahrzeugen, neben dem BMW noch zwei Mercedes-Benz, ein Mazda und ein Nissan, entstanden teils erhebliche Sachschäden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.