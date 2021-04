Party aufgelöst

Nr. 0739

In der vergangenen Nacht lösten Polizeieinsatzkräfte in Lichtenberg eine Party auf. Ein unbekannt gebliebener Anrufer alarmierte die Polizei wegen des Verdachts einer illegalen Veranstaltung gegen 1.25 Uhr in die Herzbergstraße. Dort entdeckten die Polizistinnen und Polizisten insgesamt 47 Personen aus verschiedenen Haushalten, die sich zum Teil hinter einer versteckten Tür in dem Mehrfamilienhaus aufhielten, keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen, sich nicht an Abstandsregeln hielten und eine Party feierten. Die Einsatzkräfte stellten die Personalien der Angetroffenen fest und nahmen Verstöße gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung auf. Alle konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Weg wieder fortsetzen.