Fünf Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Nr. 0738

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw in Prenzlauer Berg sind gestern Abend drei Frauen sowie ein Junge und ein Mädchen schwer verletzt worden. Gegen 20.30 Uhr befuhr die 37-jährige Fahrzeugführerin eines Mini nach bisherigen Erkenntnissen die Ostseestraße in östlicher Richtung und kollidierte beim Linksabbiegen in die Greifswalder Straße mit einem aus dieser Straße kommenden Skoda, an dessen Steuer eine 34 Jahre alte Frau saß. Die beiden Fahrzeugführerinnen sowie die drei weiteren Insassen des Skoda, eine 56-jährige Frau, ein neunjähriger Junge und ein sechsjähriges Mädchen, wurden nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr räumte den Skoda an den Straßenrand. Der Mini, der beim Zusammenstoß im Gleisbett der Straßenbahn landete, wurde durch ein Spezialfahrzeug der Berliner Verkehrsbetriebe geborgen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 (Nord) hat die Ermittlungen aufgenommen.