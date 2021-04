Feuerwehr findet tote Frau – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0726

Gestern Nachmittag wurde die Polizei zu einer Wohnung in Charlottenburg gerufen. Weil eine 50 Jahre alte Frau von Bekannten vermisst wurde, öffneten Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr gegen 17.45 Uhr die Tür zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kurfürstendamm und fanden die Bewohnerin tot auf. Die Auffindesituation deutete auf ein Tötungsdelikt hin, so dass die 8. Mordkommission die weiteren Ermittlungen übernahm. Durch die Staatsanwaltschaft Berlin wurde für heute die Obduktion des Leichnams angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.