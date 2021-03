Verletzter Polizist nach Widerstand

Nr. 0695

In der vergangenen Nacht wurde ein Polizist bei einer versuchten Festnahme in Prenzlauer Berg verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkten Polizeieinsatzkräfte der 36. Einsatzhundertschaft gegen 2.40 Uhr vier verdächtige Personen in der Schönhauser Allee und sprachen diese an. Daraufhin flüchteten alle in unterschiedliche Richtungen. Einem Polizisten gelang es, auf Höhe des S-Bahnhofs Schönhauser Allee, einen jungen Mann zu stellen und festzuhalten. Mit einer Schlagbewegung gelang es dem Unbekannten, sich aus dem Griff des Beamten loszureißen, so dass er seine Flucht fortsetzen konnte. Der Polizist stürzte dadurch auf einen abgestellten E-Scooter und zog sich Verletzungen am Kopf und an den Beinen zu. Er kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Anschließend musste er seinen Dienst beenden. Ein 14-Jähriger des Quartetts wurde zwischenzeitlich noch gestellt. Ermittlungen vor Ort ergaben anschließend, dass alle vier Personen eines Getränkediebstahls aus einem Kiosk in der Schönhauser Allee verdächtig sind. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 14-Jährige seinen Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen nach seinen mutmaßlichen Komplizen dauern an.