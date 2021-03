Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0690

Gestern Nachmittag wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Gropiusstadt schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte die 74-Jährige gegen 16.55 Uhr mit ihrem Rollator die Fahrbahn von der Lipschitzallee kommend in Richtung Sollmannweg. Dabei wurde sie von einem Renault eines 36-Jährigen erfasst, der vom Sollmannweg kommend nach links in die Lipschitzallee abbog. Die Seniorin stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen am Rumpf und einem Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 74-jährige Fußgängerin zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).