Videodreh beendet

Nr. 0687

Polizeieinsatzkräfte wurden gestern Abend zu einer Personenansammlung in Reinickendorf gerufen, weil diese nicht auf die derzeit gültigen Hygienebestimmungen geachtet haben sollen. Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in der Roedernallee machten eingetroffene Einsatzkräfte des Abschnitts 11 gegen 19.15 Uhr eine größere Personengruppe aus, die mit mehreren Autos und Motorrädern offenbar ein Video drehte. Sie sperrten mit ihrem Einsatzwagen zunächst das Zugangstor zu dem großen Gelände ab und forderten zur Unterstützung weitere Einsatzkräfte an. Als Kräfte der 25. Einsatzhundertschaft eintrafen, wurden insgesamt von 21 Personen die Personalien aufgenommen und in diesem Zusammenhang ein Verstoß gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gefertigt. Auch einen Verstoß gegen das Waffengesetz nahmen die Polizeieinsatzkräfte auf, da ein 24-Jähriger ein Einhandmesser bei sich führte. Nach den Polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen wieder entlassen und der Einsatz war gegen 20.30 Uhr beendet.