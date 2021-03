Nr. 0683

Heute früh kam es in Wedding zu einer Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund. Gegen 3.15 Uhr riefen Anwohner der Lüderitzstraße die Polizei zu einer Immobilienfirma, an der die Alarmanlage ausgelöst wurde. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten an 37 Fenstern und Türen des Unternehmens Beschädigungen der Scheiben fest. Weiterhin hatten Unbekannte die Außenfassade mit einem roten Schriftzug sowie einen angebrachten Schaukasten beschädigt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin.