Gefährliche Körperverletzung

Nr. 0679

Gefährliche Verletzungen erlitten gestern Abend zwei Männer in Kreuzberg. Nach bisherigen Ermittlungen beobachteten mehrere Zeugen gegen 21.30 Uhr, wie sich jeweils zwei Männer vor einer Kirche an der Taborstraße miteinander stritten und es dabei zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Nach dieser ersten Auseinandersetzung verließen zwei Männer kurz den Ort des Streites, kehrten alsbald jedoch zurück. Dabei trug einer der Männer eine Kette in seinen Händen, mit der er auf einen der anderen Männer mehrfach einschlug. Anschließend flüchteten die beiden Angreifer unerkannt und die Zeugen alarmierten die Polizei und Rettungskräfte. Auf der Wahlstatt fanden die Einsatz- und Rettungskräfte nur noch die beiden Angegriffenen. Der mehrfach mit der Kette Geschlagene, ein 44-Jähriger, wies eine stark blutende Kopfverletzung auf. Sein bislang unbekannter Mitstreiter hatte hingegen eine gefährliche Schnittverletzung im Bereich des Rumpfes erlitten. Die Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten zur ärztlichen Behandlungen in verschiedene Krankenhäuser. Der bislang unbekannte Mann mit der Schnittverletzung wurde im Krankenhaus sogleich notoperiert, wodurch zurzeit keine Lebensgefahr besteht, und verbleibt stationär. Der 44-Jährige konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen, besonders dazu, womit der unbekannte Geschädigte verletzt wurde, übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).