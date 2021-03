Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0661

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Spandau erlitt eine Fußgängerin schwere Kopfverletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen wollte die 86-Jährige gegen 12.40 Uhr die Klosterstraße überqueren und wurde von dem 61-jährigen Radfahrer erfasst, der mit dem Rad die Klosterstraße aus Richtung Brunsbütteler Damm in Richtung Wilhelmstraße befuhr. Die Seniorin stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzte nach dem Einsatz eines Notarztes am Unfallort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.