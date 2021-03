Stichverletzung nach Auseinandersetzung

Nr. 0646

Gestern Abend kam es zu einer Konfrontation von mehr als zehn mehrheitlich unbekannt gebliebenen Personen in Gropiusstadt. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge berichteten mehrere Zeugen im Alter von 24 – 41 Jahren übereinstimmend, dass es gegen 21.30 Uhr im Wermuthweg zu einem mutmaßlich verabredeten Zusammentreffen kam, bei dem ein 32-jähriger Mann anschließend mit nicht lebensgefährlichen Stichverletzungen im Bein stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein Gleichaltriger erlitt bei der Auseinandersetzung Augenreitzungen, die eine ambulante Behandlung in einer Klinik nach sich zogen. Anschließend flohen die Widersacher in unterschiedliche Richtungen. Einsatzkräfte nahmen in unmittelbarer Nähe drei mutmaßliche männliche Tatbeteiligte im Alter von 20 – 26 Jahren fest und beschlagnahmten bei ihnen Schlagwerkzeuge und Reizgas. Alle drei wurden nach Personalienfeststellung in einem Polizeigewahrsam wieder auf freien gesetzt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd).