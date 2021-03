Autodiebe verfolgt – Auto überschlagen

Nr. 0642

Gestern Abend verfolgten Polizeieinsatzkräfte in Marzahn zwei mutmaßliche Autodiebe und verursachten einen Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlug und drei Insassen verletzt wurden.

Gegen 22.10 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Anwohner in der Wuhletalstraße, wie sich zwei Männer mit Taschenlampen an den Hecktüren von zwei geparkten Transportern zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. Nachdem das Duo an dem Opel und dem Fiat gescheitert war, flüchteten sie in einem dunklen Auto. Eine zivile Streifenbesatzung stellte in Tatortnähe einen verdächtigen VW fest. Als dieser in der Boxberger Straße anhielt und ihn die Zivilpolizisten überprüfen wollten, flüchtete das mit zwei Männern besetzte Auto mit durchdrehenden Rädern. Die Beamten nahmen die Verfolgung mit Blaulicht und Martinshorn auf und wurden von weiteren Streifenwagen unterstützt.

Der Fahrer des VW versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er zeitweise mit stark überhöhter Geschwindigkeit und entgegen der Fahrtrichtung einer Einbahnstraße fuhr. Als der VW auch die Landsberger Allee entgegengesetzt der Fahrtrichtung befuhr, mussten entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Tatverdächtigen fuhren nun über den Grünstreifen der Landsberger Allee auf die richtige Fahrbahnseite und setzten die Flucht, weiter mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bruno-Baum-Straße fort.

Auf der Poelchaustraße fuhr der Volkswagen immer langsamer und kam schließlich zum Stehen. Die Tatverdächtigen stiegen noch aus dem rollenden Wagen aus und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Während Polizisten einen 31-Jährigen nach kurzer Verfolgung festnahmen, gelang seinem Komplizen die Flucht. Spätere Ermittlungen ergaben, dass der Volkswagen Beschädigungen auswies, aufgrund derer er fahruntüchtig war. Wann und wodurch der Wagen beschädigt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Festgenommene wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen einem Polizeigewahrsam überstellt und aus diesem im Anschluss entlassen. Er sieht nun mehreren Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls von Kraftfahrzeugen sowie des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens entgegen. Die Ermittlungen werden in den zuständigen Fachkommissariaten der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt.

Während der Verfolgung der flüchtigen Tatverdächtigen soll ein ziviler Einsatzwagen nach bisherigen Ermittlungen mit Martinshorn und Blaulicht gegen 22.20 Uhr an der Landsberger Allee Ecke Pyramidenring gewendet haben, um weiter in Richtung Märkische Allee zu fahren. Ein entgegenkommender Opel musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem zivilen Polizeifahrzeug zu vermeiden. Dabei stieß der Opel mit einem nachfolgenden Ford zusammen, dessen 67-Fahrer durch den Zusammenstoß die Kontrolle über den Wagen verlor.

Der Ford überschlug sich und prallte gegen einen Laternenmast, wo er zum Stehen kam. Der 67-Jährige, dessen 61-jährige Beifahrerin und ein 51-jähriger Insasse im Fond erlitten schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieben. Der Ford wurde stark beschädigt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).